В эстонском магазине продаются исчезающие виды птиц, которых запрещено выставлять на всеобщее обозрение

Поскольку сотрудник магазина не смог прокомментировать ситуацию, волонтер поговорил по телефону с владельцем магазина. Владелец, в свою очередь, проконсультировавшись с экспертом, заявил, что условия содержания птиц и рыб нормальные.

«Наш волонтер обнаружил недостатки в условиях содержания всех животных. Клетки для птиц очень маленькие, хотя у них должна быть возможность спрятаться от глаз посетителей. У рыбок очень маленький аквариум. Кроме того, африканские серые попугаи не входят в список животных, которых можно демонстрировать на публике. Для демонстрации птиц необходимо разрешение», - говорится в сообщении общества в социальных сетях, где описываются нарушения.

Поскольку владелец не захотел слушать волонтера Общества защиты животных, но по-прежнему не имеет права демонстрировать серых попугаев, общество передало дело в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. Недавно волонтер вновь посетил магазин, но ситуация не улучшилась. Общество продолжает следить за развитием событий.