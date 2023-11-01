ВИДЕО ⟩ Волк или шакал? В спальном районе Таллинна замечен хищник

«Волк или шакал?» - задался читатель вопросом.

Так как в редакции не смогли однозначно определить, кто именно запечатлен на видео, то мы связались с зоологом и основателем Эстонского териологического общества Уудо Тиммом.

«Это совершенно точно шакал», - констатировал Тиммо.

Но как различить волка и шакала? «Во первых, у шакала более острый нос, больше больше похожий на лисий. У волка нос более массивный», - объяснил Тиммо. Он также сказал, что у волков нет свойственной шакалам светлой шерсти под горлом.

Шакал ниже и легче волка, поэтому знающему человеку их легко различить. «Путаница может возникнуть только со щенками волка и шакала», - сказал зоолог.

По мнению Тиммо, крупные хищники редко попадают в города, но шакал является исключением. «Например, они уже несколько лет живут на территории Музея под открытым небом в Рокка-аль-Маре, - сказал он добавив, что шакалов замечали и в других районах, например, на Пальяссааре и недалеко от Таллинна на полуострове Суурупи. - Встретить его в городе уже не редкость, по сравнению с волком».

Зоолог также подчеркивает, что шакал не несет угрозы ни людям, ни домашним животным. «Не зафиксировано ни одного случая, чтобы шакал напал на человека. Он любит обитать в районах с частными домами, где есть компостные кучи. В них он любит полакомиться», - сказал Тиммо. Что касается домашних животных, то шакал на них также не нападает и своим присутствием даже вытесняет разносчиков парши, - лис и енотовидных собак - которая как раз представляет угрозу для кошек и собак.