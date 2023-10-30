Фото до и после ⟩ Жизнь пса Бруно, спасенного от голодной смерти, изменилась до неузнаваемости

Спасенный от цепи и голодной смерти Бруно, сильно истощенный и лишенный шерсти беспородный пес, был доставлен в ветеринарную клинику Эстонского университета естественных наук в конце ноября прошлого года. Подробную историю Бруно можно прочитать здесь.

Когда волонтер Эстонского союза защиты животных Кристи, получив сигнал, отправилась посмотреть, что происходит с Бруно, она обнаружила на месте полумертвого пса, в глазах которого не было надежды. Благодаря работе активистов Союза защиты животных Бруно сегодня живет совсем другой жизнью.

Будка, в которой жил Бруно. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

Жизнь изменилась до неузнаваемости

После мужественной борьбы за свою жизнь в клинике Эстонского университета естественных наук Бруно отправился в свой новый дом к Ове и Ли. «Когда они встретили Бруно, у обоих на глаза навернулись слезы, так больно было видеть его... Для Бруно это было признание с первого мгновения. Он подошел к своему новому хозяину, положил голову ему на руки и глубоко заглянул в глаза. Он как будто уже знал, что Ове и Ли - его семья», - вспоминают волонтеры Общества защиты животных в недавнем посте на Facebook, где они также поделились фотографиями Бруно, наслаждающегося жизнью в полной мере.

Бруно встретил нового хозяина. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

Сейчас Бруно счастлив, о нем заботятся, и он наслаждается жизнью: вместе со своей семьей он часто выезжает за город, где с удовольствием купается в озере и играет со своей подругой породы самоед Луной. Благодаря длительным прогулкам Бруно теперь может и бегать: его ноги окрепли и стали выносливыми. «Бруно - это пример того, почему мы делаем то, что делаем. Когда снова наступит момент, когда нам покажется, что мы больше не можем, и мы спросим себя, зачем мы терпим всю эту боль и идем по этому пути стиснув зубы, мы вспоминаем Бруно и многих других. Все эти спасенные души промелькнут перед нашими глазами - и ответ найден. Давайте продолжим путь, ведь все оно того стоит», - заявили защитники животных.

Бруно. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

Эстонское общество защиты животных призывает всех замечать животных, попавших в беду, и предлагать им кров, потому что только так можно помочь им.

Бруно теперь и плавает. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit