Видео ⟩ Необычный участник дорожного движения: по городу разгуливала лошадь

В пятницу, 27 октября, рано утром в полицию сообщили, что посреди дороги на улице Лыуна в Валга стоит лошадь.
«При приближении полицейского патруля на дороге стояла храбрая лошадь, которая не позволила нам потревожить себя. Лошадь была дружелюбная, видимо, она как-то сбежала и решила прогуляться. Полицейские благополучно отвели лошадь подальше от проезжей части», - сообщил веб-полицейский Янар Коэметс.
Ранее на дороге в том же районе уже можно было наблюдать лошадь. В декабре прошлого года на пересечении улиц Вынну и Колде разгуливала лошадь, которая в итоге дошла до улицы Выру. Судя по видео, кажется, что это не одна и та же лошадь.