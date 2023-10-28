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Видео ⟩ Необычный участник дорожного движения: по городу разгуливала лошадь

rus.postimees.ee
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Лошадь разгуливала по улицам Валга.
Лошадь разгуливала по улицам Валга. Фото: Lõuna prefektuur

В пятницу, 27 октября, рано утром в полицию сообщили, что посреди дороги на улице Лыуна в Валга стоит лошадь.

«При приближении полицейского патруля на дороге стояла храбрая лошадь, которая не позволила нам потревожить себя. Лошадь была дружелюбная, видимо, она как-то сбежала и решила прогуляться. Полицейские благополучно отвели лошадь подальше от проезжей части», - сообщил веб-полицейский Янар Коэметс.

Ранее на дороге в том же районе уже можно было наблюдать лошадь. В декабре прошлого года на пересечении улиц Вынну и Колде разгуливала лошадь, которая в итоге дошла до улицы Выру. Судя по видео, кажется, что это не одна и та же лошадь.

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