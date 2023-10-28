Видео ⟩ Необычный участник дорожного движения: по городу разгуливала лошадь

«При приближении полицейского патруля на дороге стояла храбрая лошадь, которая не позволила нам потревожить себя. Лошадь была дружелюбная, видимо, она как-то сбежала и решила прогуляться. Полицейские благополучно отвели лошадь подальше от проезжей части», - сообщил веб-полицейский Янар Коэметс.

Ранее на дороге в том же районе уже можно было наблюдать лошадь. В декабре прошлого года на пересечении улиц Вынну и Колде разгуливала лошадь, которая в итоге дошла до улицы Выру. Судя по видео, кажется, что это не одна и та же лошадь.