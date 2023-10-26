Результаты переписи: в Эстонии установлен новый рекорд численности серых тюленей

По данным Агентства окружающей среды, численность серых тюленей за последние 20 лет постоянно росла.

Являющийся партнером Агентства окружающей среды по мониторингу исследователь тюленей Ивар Юсси пояснил, что эстонские серые тюлени являются частью популяции Балтийского моря, численность этой популяции растет.

«Особенно быстро численность тюленей растет в Финском заливе, а в Рижском заливе ситуация более стабильная. Сегодня мы еще не знаем, приблизились ли мы уже к потолку численности или нет», - сказал Юсси.