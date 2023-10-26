Результаты переписи: в Эстонии установлен новый рекорд численности серых тюленей

В этом году в ходе государственного мониторинга серых тюленей выявлен новый рекорд: авиаперепись в Эстонии зарегистрировала 6324 серых тюленей.
По данным Агентства окружающей среды, численность серых тюленей за последние 20 лет постоянно росла.
Являющийся партнером Агентства окружающей среды по мониторингу исследователь тюленей Ивар Юсси пояснил, что эстонские серые тюлени являются частью популяции Балтийского моря, численность этой популяции растет.
«Особенно быстро численность тюленей растет в Финском заливе, а в Рижском заливе ситуация более стабильная. Сегодня мы еще не знаем, приблизились ли мы уже к потолку численности или нет», - сказал Юсси.
Перепись серых тюленей проводится ежегодно в период линьки, т. е. с мая по июнь - оценивается численность серых тюленей и ее изменения по годам. Во время полетов все зоны мониторинга проверяются два-три раза. Перепись охватывает примерно двадцать мест лежки тюленей, количество таких мест может меняться в зависимости от уровня воды.