ДУШЕВНОЕ ВИДЕО ⟩ Посмотрите, как мило отреагировал пес, когда его хозяева вернулись из поездки

Видео собаки, воссоединяющейся со своей семьей после семи месяцев разлуки, собрало 6,5 миллионов просмотров на TikTok, и не зря: милое зрелище действительно согревает сердце.

Советы, как оставить собаку дома

Утомите собаку. Лучшее, что можно предложить - это утренняя тренировка. Движение должно соответствовать состоянию здоровья собаки, возрасту, погоде и уровню подготовки. Многие животные любят бегать, исследовать новые места и бесконечно обнюхивать окрестности, некоторым больше нравятся умственные упражнения.