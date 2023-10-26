ДУШЕВНОЕ ВИДЕО ⟩ Посмотрите, как мило отреагировал пес, когда его хозяева вернулись из поездки

Золотистый ретривер Сонни не смог сдержать радости, когда спустя долгое время увидел свою семью.
Видео собаки, воссоединяющейся со своей семьей после семи месяцев разлуки, собрало 6,5 миллионов просмотров на TikTok, и не зря: милое зрелище действительно согревает сердце.
@madisonbbm
Theres no place like home♬ Home - Edith Whiskers
Советы, как оставить собаку дома
Утомите собаку. Лучшее, что можно предложить - это утренняя тренировка. Движение должно соответствовать состоянию здоровья собаки, возрасту, погоде и уровню подготовки. Многие животные любят бегать, исследовать новые места и бесконечно обнюхивать окрестности, некоторым больше нравятся умственные упражнения.
Придумайте интересное занятие для собаки. Например, игрушки можно заморозить, это позволит собаке чем-то заняться на более длительный период времени. Вы можете использовать игрушки, в которые можно спрятать еду, чтобы животное могло играть часами.