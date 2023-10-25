Вернуть Надин: хотите помочь – не мешайте!

Пока было тепло, собака вполне вольготно чувствовала себя на улице и успешно находила пропитание. Надин – не домашняя собака, которую можно поймать за ошейник, она не агрессивная, но очень трусливая: ближе, чем на 10 метров к себе не подпускает и, почуяв опасность, сразу же убегает. Ее ни в коем случае нельзя преследовать, у нас уже был налажен ее прикорм и был план отлова в другом районе города, но как только люди стали за ней бегать, пытаясь поймать ее самостоятельно, она тут же сорвалась с прикормленного места и пропала на три недели.

Лишь спустя 20 дней, в течение которых о ней не было никакой точной информации, Надин появилась вновь и осела в районе Астангу. Волонтеры ее снова выследили, постепенно и осторожно наладили прикорм, и теперь она каждую ночь приходит поесть в одно определенное место. А мы сидим в засаде и фиксируем ее на камеру, но заманить Надин в ловушку не так-то и просто. Вы видите ее на последнем снимке, сделанном издалека: ближе Надин к себе не подпускает. Но поскольку сейчас меньше стороннего естественного пропитания, надежда именно на то, что она оголодает, и мы, усыпив ее бдительность, сможем поймать ее ловушкой.

Поэтому, пожалуйста, не кормите ее самостоятельно! Если каждый будет прикармливать ее в разных местах, у нее не будет причины приходить на наше место прикорма. Мы понимаем, что многие обеспокоены ее судьбой не меньше, чем мы, и очень просим всех жителей Таллинна, района Хаабрести и – особенно – Астангу: если вы хотите и можете помочь, то сообщайте, пожалуйста, информацию о передвижении собаки сразу же, но не пытайтесь поймать ее самостоятельно!

Если она испугается и уйдет и с этого прикормленного места и своего лежбища, то только богу известно, в какую сторону еще она может убежать, в какие края отправится путешествовать!