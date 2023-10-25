Вернуть Надин: хотите помочь – не мешайте!

Еще раз о Надин, собаке, убежавшей с передержки аж в июне. Ее передвижения продолжают отслеживать: сейчас она бегает в районе Астангу. Волонтеры, пытающиеся поймать беглянку, обращаются к жителям района с очень важной просьбой.
Ни приюты Эстонии, ни одна другая служба, увы, не занимаются выслеживанием собак или кошек. Мы много раз к ним обращались, но ловцы и городского приюта, и частного тоже, не приезжают на такого рода вызовы даже за дополнительную плату. Службы отлова выезжают только в том случае, если беспризорное животное находится на закрытой территории и кто-то держит его в поле зрения, пока ловец не прибудет на место.
В идеале животные, которых нужно поймать, должны быть обездвижены или хотя бы ограничены в передвижении, то есть лежать и ждать ловцов, а при их появлении – сохранять спокойствие, не оказывать сопротивления и не пытаться убежать. Это не шутка: такую информацию дают по телефону и лично работники приюта Varjupaikade MTÜ, в народе называемого приютом Пальясааре. По той же схеме работает и частный приют, так что по лесам и полям работники приюта никого отслеживать не будут. И сидеть ночами в засаде с приманками, ловушками и камерами – тоже не будут.
У этой бедной собаки нет хозяина: она была отправлена на домашнюю передержку для социализации именно по той причине, что она очень пуглива, осторожна и недоверчива по отношению к людям. К сожалению, не успев социализироваться, собака убежала...
Надин еще не успела обзавестись хозяином: волонтеры, которые ее ищут, не имеют к ней никакого отношения. Просто нам очень жалко убежавшую собаку, которой явно не место на улице, и мы сразу как только она убежала, отозвались на призыв помочь и не оставляем попыток до сих пор. Перепробовали всё: снотворное в приманке, ловушки, сети, многие другие варианты, но до сих пор ни один из них не сработал.
Пока было тепло, собака вполне вольготно чувствовала себя на улице и успешно находила пропитание. Надин – не домашняя собака, которую можно поймать за ошейник, она не агрессивная, но очень трусливая: ближе, чем на 10 метров к себе не подпускает и, почуяв опасность, сразу же убегает. Ее ни в коем случае нельзя преследовать, у нас уже был налажен ее прикорм и был план отлова в другом районе города, но как только люди стали за ней бегать, пытаясь поймать ее самостоятельно, она тут же сорвалась с прикормленного места и пропала на три недели.
Лишь спустя 20 дней, в течение которых о ней не было никакой точной информации, Надин появилась вновь и осела в районе Астангу. Волонтеры ее снова выследили, постепенно и осторожно наладили прикорм, и теперь она каждую ночь приходит поесть в одно определенное место. А мы сидим в засаде и фиксируем ее на камеру, но заманить Надин в ловушку не так-то и просто. Вы видите ее на последнем снимке, сделанном издалека: ближе Надин к себе не подпускает. Но поскольку сейчас меньше стороннего естественного пропитания, надежда именно на то, что она оголодает, и мы, усыпив ее бдительность, сможем поймать ее ловушкой.
Поэтому, пожалуйста, не кормите ее самостоятельно! Если каждый будет прикармливать ее в разных местах, у нее не будет причины приходить на наше место прикорма. Мы понимаем, что многие обеспокоены ее судьбой не меньше, чем мы, и очень просим всех жителей Таллинна, района Хаабрести и – особенно – Астангу: если вы хотите и можете помочь, то сообщайте, пожалуйста, информацию о передвижении собаки сразу же, но не пытайтесь поймать ее самостоятельно!
Если она испугается и уйдет и с этого прикормленного места и своего лежбища, то только богу известно, в какую сторону еще она может убежать, в какие края отправится путешествовать!
Любая информация приветствуется 24/7 по телефонам: +3725523653; +37256289419; +37256647136.