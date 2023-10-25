Лисица и ее лисенок: жительница Эстонии запечатлела особенно милый момент

Автор снимка Юлле Кютсен провела лето в небольшой деревне в Харьюмаа, наблюдая за жизнью лисицы-матери и ее щенка, живущих на окраине парка. «Туманным сентябрьским утром я не надеялась на фотографию, но все же встретила уже знакомых лис. Детеныш подрос за лето и сопровождал мать на охоте, но все равно время от времени они наведывались к своей норе», - рассказала фотограф порталу Lemmik.

«Я стояла вежливо в стороне, чтобы не потревожить животных, а на фотоаппарате у меня был длиннофокусный телеобъектив, чтобы не подходить к ним близко. Поскольку утро было туманным, а длинная трава - влажной, шубки лис были мокрыми и нуждались в чистке, чем зверьки и занялись. Было у них время и поиграть вместе, и попрыгать и даже немного вздремнуть. Вскоре выглянуло солнце, туман рассеялся, и лисы вернулись в нору», - сказала Юлле, описывая фотографию.