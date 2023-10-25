Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Барбос
Искать

Лисица и ее лисенок: жительница Эстонии запечатлела особенно милый момент

Facebook
Comments
Лиса.
Лиса. Фото: Shutterstock

В небольшой деревне в Харьюмаа живет семья лис и фотографу удалось запечатлеть милый момент из их жизни.

Автор снимка Юлле Кютсен провела лето в небольшой деревне в Харьюмаа, наблюдая за жизнью лисицы-матери и ее щенка, живущих на окраине парка. «Туманным сентябрьским утром я не надеялась на фотографию, но все же встретила уже знакомых лис. Детеныш подрос за лето и сопровождал мать на охоте, но все равно время от времени они наведывались к своей норе», - рассказала фотограф порталу Lemmik.

«Я стояла вежливо в стороне, чтобы не потревожить животных, а на фотоаппарате у меня был длиннофокусный телеобъектив, чтобы не подходить к ним близко. Поскольку утро было туманным, а длинная трава - влажной, шубки лис были мокрыми и нуждались в чистке, чем зверьки и занялись. Было у них время и поиграть вместе, и попрыгать и даже немного вздремнуть. Вскоре выглянуло солнце, туман рассеялся, и лисы вернулись в нору», - сказала Юлле, описывая фотографию.

Фото: Ülle Kütsen
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх