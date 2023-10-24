СТРАШНЫЕ КАДРЫ ⟩ Медведь, разгуливающий посреди улицы, подошел к ребенку, но затем произошло нечто неожиданное

На видео с камеры наблюдения запечатлено, что медведь приближается к ребенку, но, к счастью, появляется человек и отпугивает медведя.

Жена спасшего жизнь ребенка мужчины рассказала CTV News, что она еще издалека из окна машины увидела приближающегося к ребенку медведя и попросила мужа что-то сделать. «Этот ребенок застыл от страха. Я видела, как у него тряслись плечи», - рассказала она.