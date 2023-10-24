В канадском городе Порт-Кокуитлам камера видеонаблюдения засняла пугающий случай, когда медведь спокойно прогуливался по улице и в какой-то момент подошел к ничего не подозревающему ребенку.
СТРАШНЫЕ КАДРЫ ⟩ Медведь, разгуливающий посреди улицы, подошел к ребенку, но затем произошло нечто неожиданное
На видео с камеры наблюдения запечатлено, что медведь приближается к ребенку, но, к счастью, появляется человек и отпугивает медведя.
Жена спасшего жизнь ребенка мужчины рассказала CTV News, что она еще издалека из окна машины увидела приближающегося к ребенку медведя и попросила мужа что-то сделать. «Этот ребенок застыл от страха. Я видела, как у него тряслись плечи», - рассказала она.
Эксперты по дикой природе предупредили местных жителей, что в это время года медведи более активны, чем обычно, поскольку готовятся к спячке, потребляя до 25 000 калорий в день.