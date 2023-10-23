История со счастливым концом: самый старый кот приюта получил неожиданную новость

В отличие от обычной ситуации, когда в приютах часто уделяют мало внимания пожилым котам, почти 12-летнему Гепарду невероятно повезло, ведь для него все сложилось иначе.
Приют Pesaleidja поделился радостной новостью о том, что самый старый, почти 12-летний Гепард нашел свой дом.
Гепард приехал в приют летом, и сразу же начались проблемы со здоровьем, которые мальчик стойко выдержал. Сейчас Гепард здоров, отдохнул и счастлив, и ему повезло, потому что он нашел дом у пожилой хозяйки.
«Гепард любит просто валяться и смотреть в окно - это именно то, что ему может предложить новая хозяйка! Гепард - один из примеров того, как злобный уличный котенок может, благодаря социализации и заботе, стать любящим и добрым питомцем», - написал приют в Facebook.