История со счастливым концом: самый старый кот приюта получил неожиданную новость

Приют Pesaleidja поделился радостной новостью о том, что самый старый, почти 12-летний Гепард нашел свой дом.

Гепард приехал в приют летом, и сразу же начались проблемы со здоровьем, которые мальчик стойко выдержал. Сейчас Гепард здоров, отдохнул и счастлив, и ему повезло, потому что он нашел дом у пожилой хозяйки.