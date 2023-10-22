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Галерея ⟩ Более 60 четвероногих ищут домашнего тепла в приюте для животных

Карл Хютт Майлийс Оллино
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В Пярнуском приюте для животных временно проживают более 60 кошек и шесть собак, которые нуждаются в любящей семье.

По словам администратора приюта Евы Меос, в настоящее время численность животных в приюте средняя, при этом одновременно в приюте могут находиться более 80 кошек. «Поскольку в настоящее время мы работаем на сменной площадке, наши возможности по содержанию и уходу за животными ограничены», - сказала она.

Чаще всего животные попадают в приюты благодаря тому, что люди сообщают о бездомных четвероногих питомцах.
Чаще всего животные попадают в приюты благодаря тому, что люди сообщают о бездомных четвероногих питомцах. Фото: Mailiis Ollino

Основной задачей приюта является предоставление временного жилья для брошенных и бездомных животных. По словам Меос, в большинстве случаев животные попадают в приют благодаря тому, что люди сообщают о бездомных кошках и собаках.

Одна из кошек, которая в настоящее время ждет нового дома, - дружелюбная и длинноусая Ингер. Она была найдена в деревне Рандивялья в волости Тори.

Ингер.
Ингер. Фото: Pärnu loomade varjupaik

Это чистоплотная кошечка с приятным характером, но привередлива к дружбе с другими доминантными кошками. Ингер стерилизована, чипирована и прошла все необходимые процедуры от паразитов.

Если вы хотели бы забрать Ингер или любого другого животного, находящегося в приюте, домой, пожалуйста, напишите по электронной почте parnu@varjupaik.ee или позвоните по телефону 524 6705.

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