Галерея ⟩ Более 60 четвероногих ищут домашнего тепла в приюте для животных

По словам администратора приюта Евы Меос, в настоящее время численность животных в приюте средняя, при этом одновременно в приюте могут находиться более 80 кошек. «Поскольку в настоящее время мы работаем на сменной площадке, наши возможности по содержанию и уходу за животными ограничены», - сказала она.

Чаще всего животные попадают в приюты благодаря тому, что люди сообщают о бездомных четвероногих питомцах. Фото: Mailiis Ollino

Основной задачей приюта является предоставление временного жилья для брошенных и бездомных животных. По словам Меос, в большинстве случаев животные попадают в приют благодаря тому, что люди сообщают о бездомных кошках и собаках.

Одна из кошек, которая в настоящее время ждет нового дома, - дружелюбная и длинноусая Ингер. Она была найдена в деревне Рандивялья в волости Тори.

Ингер. Фото: Pärnu loomade varjupaik

Это чистоплотная кошечка с приятным характером, но привередлива к дружбе с другими доминантными кошками. Ингер стерилизована, чипирована и прошла все необходимые процедуры от паразитов.