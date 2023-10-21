Настоящая знаменитость: кошка с двумя носами покоряет сердца пользователей интернета

В приют Cats Protection в Уоррингтоне (графство Чешир) была передана кошка с необычным носом. Из-за формы носа ее назвали Нэнни Макфи, в честь главной героинь одноименного фильма, у которой был большой нос.

Первоначально сотрудники приюта думали, что у Нэнни Макфи просто один необычно большой нос, но после проведенного исследования ветеринары обнаружили, что у нее их два. «Это первый случай, когда наша команда обнаружила кошку с двумя носами. Это большая редкость, и, к счастью, эта особенность не причиняет животному никакого дискомфорта», - сказала старший ветеринарный врач приюта Фиона Брокбэнк.