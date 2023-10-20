Норд, вернись домой!

Помогите, пожалуйста, найти члена семьи и верного друга Норда! Прошло почти два месяца с момента, как в деревне Куусалу, в местечке Валкла Харьюского уезда, с закрытой территории частного дома по улице Парги убежал, предположительно сделав несколько подкопов, кобель породы немецкая овчарка по кличке Норд.
Собаке десять лет, она стандартного для немца роста, коричневого окраса, спинка и бока черные, шерсть средней длины, особой лохматостью не отличается. На собаке в момент пропажи не было никакой амуниции – ни ошейника, ни поводка. Главная примета и отличительная особенность – на середине языка черное родимое пятно и ушки на макушке, правое имеет небольшой уклон влево.
Норд не кастрирован, имеет зарегистрированный в регистре домашних животных Эстонии чип, который поставлен почти десять лет назад, и уверенности в том, что по нему можно будет идентифицировать собаку, сейчас нет: чип в теле животного может мигрировать, а микроэлементы, находящиеся в нем, могут приходить в негодность.
Норд настоящий и полноправный член семьи, напарник и большой друг своего хозяина, он вакцинирован, дружелюбен к людям и животным, ориентирован на человека. Хозяева шокированы бесследной пропажей собаки, поскольку Норд очень хорошо знает местность вокруг дома, прекрасно ориентируется на ней, много и часто гуляя с хозяином в округе озера Валкла в радиусе трех-четырех километров от дома, а также выезжая с ним купаться на озеро на машине.
Несмотря на свое дружелюбие, Норд весьма преданный и умный, и маловероятно, что он по доброй воле залез в чужую машину или увязался за незнакомым человеком. Хозяева, родственники, друзья семьи, соседи и волонтеры с самых первых часов начали активный поиск на местности, развесили и распространили большое количество бумажных объявлений, объездили и прочесали все поля, леса и овраги, расположенные в округе.
Поиски велись на машинах и велосипедах, территорию обходили и осматривали также пешком и с другими собаками. Хозяин Василий провел не одну ночь в лесу, зовя своего потерявшегося друга, осматривая все канавы и другие места, куда могла провалиться собака. Для поиска по местности прибегали к помощи квадрокоптера, неоднократно запускали дрон и использовали полевые бинокли, но все тщетно. Хозяева Норда и все причастные к этой грустной истории очень переживают за своего любимца, они не понимают, как их добрый и совершенно домашний хвостатый друг мог совершенно бесследно исчезнуть.
Единственное точно установленное передвижение собаки было зафиксировано 27 августа в 4:22 утра, что подтверждено камерами наблюдения, установленными вокруг хутора, расположенного в 1,5 км от дома собаки вблизи моста Ряэгу.
Обеспокоенные хозяева собаки просят помощи у всех неравнодушных жителей Эстонии в установлении местонахождения Норда! Любую информацию о собаке просят сообщать по телефонам:
+372 5556 4934 (хозяйка Виктория)
+372 552 6497 (хозяин Василий )
+372 56647136 (волонтер Ольга )