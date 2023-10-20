Норд, вернись домой!

Собаке десять лет, она стандартного для немца роста, коричневого окраса, спинка и бока черные, шерсть средней длины, особой лохматостью не отличается. На собаке в момент пропажи не было никакой амуниции – ни ошейника, ни поводка. Главная примета и отличительная особенность – на середине языка черное родимое пятно и ушки на макушке, правое имеет небольшой уклон влево.

Норд не кастрирован, имеет зарегистрированный в регистре домашних животных Эстонии чип, который поставлен почти десять лет назад, и уверенности в том, что по нему можно будет идентифицировать собаку, сейчас нет: чип в теле животного может мигрировать, а микроэлементы, находящиеся в нем, могут приходить в негодность.

Норд настоящий и полноправный член семьи, напарник и большой друг своего хозяина, он вакцинирован, дружелюбен к людям и животным, ориентирован на человека. Хозяева шокированы бесследной пропажей собаки, поскольку Норд очень хорошо знает местность вокруг дома, прекрасно ориентируется на ней, много и часто гуляя с хозяином в округе озера Валкла в радиусе трех-четырех километров от дома, а также выезжая с ним купаться на озеро на машине.