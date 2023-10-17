Дружелюбная кошка Тыква, находящаяся под присмотром приюта Pesaleidja, вчера неожиданно оказалась в ветеринарной клинике, потому что она плохо себя чувствовала и задыхалась.
НЕОЖИДАННЫЙ ДИАГНОЗ ⟩ У кошки выявили проблему со здоровьем, которая также может затронуть и многих людей
Тыква приехала в приют вместе с маленьким сыном совсем недавно и явно чувствует себя неуютно. Это не то место, где дружелюбная кошка хотела бы жить, и поэтому у нее проявляются некоторые симптомы стресса. Один из них - дыхание с открытым ртом. Сотрудники приюта были ошеломлены, когда обнаружили это, и вместе с Тыквой быстро направились в отделение неотложной помощи для животных.
Анализы показали, что кошка не страдает какими-либо физическими заболеваниями. Проблема заложена между двумя пушистыми ушами и в сердце - стресс. «Это самый болезненный диагноз из всех, потому что ветеринар не может ей ничем помочь сразу и сейчас. Кошку невозможно вылечить, потому что Тыква все еще остается в приюте, а предложений о приемной семье не поступает», - говорит представитель Pesaleidja Марлен Нейланд.
Стресс у животных вызывает болезни так же, как и у людей. Сейчас маленькая обитательница Pesaleidja просит всех неравнодушных помочь оплатить счет за лечение в ветеринарной клинике. Лечение в клинике обошлось в 197,97 евро, что для приюта немалая сумма.
Вы можете сделать одноразовое пожертвование, позвонив на линию пожертвований Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - kõne hind 50 EUR
900 9025 - kõne hind 25 EUR
900 0915 - kõne hind 15 EUR
900 0905 - kõne hind 5 EUR
NB! Пожалуйста, прослушайте приветственный текст до конца, иначе пожертвование не будет сделано!
Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 LHV Pank
EE102200221063071211 Swedbank
EE941010220247756220 SEB Pank
EE404204278613732108 Coop Pank
EE351700017003105966 Luminor Bank
В описании напишите «PUMPKIN».