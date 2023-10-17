НЕОЖИДАННЫЙ ДИАГНОЗ ⟩ У кошки выявили проблему со здоровьем, которая также может затронуть и многих людей

Тыква приехала в приют вместе с маленьким сыном совсем недавно и явно чувствует себя неуютно. Это не то место, где дружелюбная кошка хотела бы жить, и поэтому у нее проявляются некоторые симптомы стресса. Один из них - дыхание с открытым ртом. Сотрудники приюта были ошеломлены, когда обнаружили это, и вместе с Тыквой быстро направились в отделение неотложной помощи для животных.

Анализы показали, что кошка не страдает какими-либо физическими заболеваниями. Проблема заложена между двумя пушистыми ушами и в сердце - стресс. «Это самый болезненный диагноз из всех, потому что ветеринар не может ей ничем помочь сразу и сейчас. Кошку невозможно вылечить, потому что Тыква все еще остается в приюте, а предложений о приемной семье не поступает», - говорит представитель Pesaleidja Марлен Нейланд.

Стресс у животных вызывает болезни так же, как и у людей. Сейчас маленькая обитательница Pesaleidja просит всех неравнодушных помочь оплатить счет за лечение в ветеринарной клинике. Лечение в клинике обошлось в 197,97 евро, что для приюта немалая сумма.