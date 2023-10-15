КАК У СЕБЯ ДОМА ⟩ Медведь, проникший в дом, легко нашел кухню и выбрал из морозилки любимое блюдо

Медведь настолько комфортно чувствовал себя в доме, что могло сложиться впечатление, будто он часто заглядывает на обед, чтобы насладиться итальянской едой.

Записью с камеры видеонаблюдения делится домовладелица Хелена Ричардсон. По ее словам, к счастью, семьи в тот момент не было дома.

Медведь оказался на удивление простым гостем. Он подошел к холодильнику, открыл лапой один из ящиков морозильной камеры и на мгновение заглянул туда, чтобы после зажать в зубах порцию лазаньи. Затем медведь вышел через кухонную дверь и побрел дальше.