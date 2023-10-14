ФОТО ⟩ Жительница Эстонии увидела, как лиса утащила домашнюю птицу

Женщина, сделавшая снимок, сказала, что заметила животное во дворе Росмаской школы, но не смогла сказать, была ли птица в зубах лисенка петухом или курицей.

Местные жители говорят, что это, скорее всего, один из двух лисенков, потерявших мать несколько лет назад, когда ее сбила машина на перекрестке Росма. Крики двух голодных и испуганных лисят были слышны несколько ночей после этого. Теперь, похоже, животное поправилось, и, хотя чья-то птица пострадала, лиса наполнила свой желудок.