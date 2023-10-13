Фото ⟩ Такое не каждый день увидишь: вблизи Йыхви фотограф заметил чудесную семью

А именно, Листов встретился с лосихой с двумя детенышами. По словам автора снимка, животные были очень любопытны и позволили рассматривать себя минут десять.

«Это необычно, поскольку обычно лосиха с детенышем сразу убегают. Но они вели себя спокойно. Мать сначала напряглась, но потом успокоилась, и наконец все мирно пошли в лес. По пути они даже успевали есть ветки, а это говорит о том, что они были спокойны», - рассказал порталу Lemmik фотограф.