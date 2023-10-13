Фото ⟩ Такое не каждый день увидишь: вблизи Йыхви фотограф заметил чудесную семью

Фотографу-натуралисту Сергею Листову недавно удалось в 500 метрах от города Йыхви встретить животных, которых не каждый день увидишь.
А именно, Листов встретился с лосихой с двумя детенышами. По словам автора снимка, животные были очень любопытны и позволили рассматривать себя минут десять.
«Это необычно, поскольку обычно лосиха с детенышем сразу убегают. Но они вели себя спокойно. Мать сначала напряглась, но потом успокоилась, и наконец все мирно пошли в лес. По пути они даже успевали есть ветки, а это говорит о том, что они были спокойны», - рассказал порталу Lemmik фотограф.
По словам Листова, такую картину можно наблюдать очень редко. «Я встречаю лося почти каждый день, и очень редко можно увидеть лосиху с двумя детенышами», - добавил он.