ФОТО ⟩ В парковочном доме в Ласнамяэ женщина нашла брошенного кота

«Осень 2023 года выделяется тем, что очень, очень много сообщений о брошенных котах и кошках. Их можно найти в лесах и на дорогах, у ворот хуторов и даже в парковочном доме в Ласнамяэ, где лежит мягкий коврик и аккуратно стоит миска с едой», - так описывает суровую реальность Хейки Валнер, основатель Группы спасения животных.

Брошенный кот. Фото: Loomaveeb

Брошенного кота обнаружила на парковке в Ласнамяэ Геттер Кюннапуу, которая начала кормить животное и обратилась за помощью в Группу спасения животных, но в ситуации, когда приюты переполнены кошками, помощи от них было мало. К счастью, женщине удалось найти новый и любящий дом для кота, которого теперь окрестили Маленьким Пеэтером.

Маленький Пеэтер в новом доме. Фото: Loomaveeb