Видео ⟩ Печальное зрелище: гулявшие в лесу молодые люди нашли полумертвого голодного кота, вокруг которого вились тучи мух

Однако, когда они подошли ближе, казалось бы, мертвый кот очнулся, поднял голову и посмотрел на них большими глазами, полными печали и боли, прося о помощи. Молодые люди связались с НКО Cats Help, которая немедленно отправила волонтера за котом и доставила его в ветеринарную клинику «Мустакиви».

«В клинике выяснилось, что у кота сильное воспаление, обезвоживание, недостаток мышечной массы, а также толстый слой мушиных яиц. К счастью, личинки еще не вылупились и не начали поедать его заживо», - рассказал волонтер, который также поделился видеозаписью с места событий.

Это молодой кот. Хотя на данный момент ничего нельзя подтвердить или опровергнуть, волонтеры считают, что это бывший домашний кот, который долгое время находился без ухода и голодал. Органы кота находятся в хорошем рабочем состоянии, но проблема заключается в сильном воспалении, которое потребует интенсивного лечения в клинике в течение достаточно длительного времени.

По оценкам волонтеров, лечение кота обойдется в 800 евро, но они находятся в крайне затруднительном положении, так как на начало октября НКО имела задолженность по счетам в размере 21 000 евро, а на их попечении находилось 435 котят.

По оценкам волонтеров, лечение кота обойдется в 800 евро, но они находятся в крайне затруднительном положении, поскольку на начало октября у НКО есть неоплаченные счета на сумму 21 000 евро, а на их попечении находятся 435 котят.