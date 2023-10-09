Что произошло на самом деле? Таинственную пропажу собаки в Таллинне связывают с молодым мужчиной

Сегодня хозяйка собаки обратилась в полицию, чтобы можно было официально работать с записями камер видеонаблюдения.

Если кто-то узнает по описанию похожего молодого мужчину, живущего в вашем или соседнем доме (на улицах Ярвеотса или Ыйсмяэ-теэ), дайте, пожалуйста, знать по телефонам +37256647136 (волонтер) или 372 5650 8745 (хозяйка собаки Марина).

Пропавшей собаке Шарлотте 16 лет, она имеет зарегистрированный в регистре домашних животных Эстонии чип, который, правда, поставлен более десяти лет назад, и уверенности в том, что по нему можно будет идентифицировать собаку, нет.

Шарлотта вакцинирована, дружелюбна к людям и животным, ориентирована на человека. В силу возраста и проблем со здоровьем, собака нуждается в особом уходе, приеме лекарств, принудительном кормлении. У Шарлотты, как у многих старых собак, не очень хорошие зрение, нюх и слух, она напугана и может быть дезориентирована.