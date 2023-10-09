Что произошло на самом деле? Таинственную пропажу собаки в Таллинне связывают с молодым мужчиной

В среду, 4 октября, вечером в Таллинне, в районе Хааберсти, в Вяйке-Ыймяэ пропала старая собака породы джек-рассел по кличке Шарлотта. Есть основания полагать, что ее увел молодой мужчина. Участвующие в поисках волонтеры пытаются установить его личность, чтобы вернуть животное домой.
В результате поисков, расклеивания бумажных объявлений, объявлений в Facebook и опросе местных жителей, удалось установить, что собаку мог унести под мышкой нашедший ее мужчина, личность которого пока не установлена. Это произошло во дворе домов Ыйсмяэ-теэ, 91, 97, 99, 101, напротив центра Kollane, на конечной остановке Вяйке-Ыйсмяэ, недалеко от озера Харку.
Как удалось выяснить позднее, мужчина, нашедший собаку, в среду, 4 октября, вечером в магазине Grossi (Ярвеотса-теэ, 35b) купил ошейник и поводок для собаки. По словам посетителей магазина, он рассказал, что нашел собаку, а днем позже сообщил продавцам, что отвез собаку в приют и сдал врачам, так как собака плохо себя чувствовала.
Волонтеры обзвонили все приюты Таллинна, но ни в один из них эту собаку не привозили. В социальных сетях и в бумажных объявлениях волонтеры обратились к этому мужчине с просьбой выйти на связь с хозяйкой собаки или с контактным лицом. Для хозяйки узнать правду, какой бы она ни была, очень важно.
«Никаких обвинений этому человеку предъявлено не будет, просим по-человечески», - уверяют участвующие в поисках Шарлотты.
Объявления о пропаже собаки расклеены по всему району, в том числе — на магазине Järveotsa Grossi (по словам продавцов, домашнего магазина этого человека), контакты хозяйки есть в каждом объявлении.
Забравший собаку, по описанию нескольких свидетелей, не старше 30-35 лет, рост около 178см, у него довольно круглое лицо, крупный широкий нос. На нем были надеты черная вязаная шапка, натянутая до бровей, сверху - капюшон худи, короткая черная куртка с капюшоном на красной подкладке, темные штаны в обтяжку и черные кроссовки с белыми полосами, с собой у него был темный рюкзак.
Сегодня хозяйка собаки обратилась в полицию, чтобы можно было официально работать с записями камер видеонаблюдения.
Если кто-то узнает по описанию похожего молодого мужчину, живущего в вашем или соседнем доме (на улицах Ярвеотса или Ыйсмяэ-теэ), дайте, пожалуйста, знать по телефонам +37256647136 (волонтер) или 372 5650 8745 (хозяйка собаки Марина).
«Анонимность гарантирована, но нам необходимо знать, что случилось с собакой», - добавляют волонтеры.
Пропавшей собаке Шарлотте 16 лет, она имеет зарегистрированный в регистре домашних животных Эстонии чип, который, правда, поставлен более десяти лет назад, и уверенности в том, что по нему можно будет идентифицировать собаку, нет.
Шарлотта вакцинирована, дружелюбна к людям и животным, ориентирована на человека. В силу возраста и проблем со здоровьем, собака нуждается в особом уходе, приеме лекарств, принудительном кормлении. У Шарлотты, как у многих старых собак, не очень хорошие зрение, нюх и слух, она напугана и может быть дезориентирована.