Собака, которую считали мертвой, вылезла из могилы и удивила свою семью

Дик, 18-летняя собака, была найдена неподвижной на крыше дома в поселке Новоникольск в России. Ее хозяевами были две пожилые сестры, которые думали, что животное умерло. Они были убиты горем, но начали готовиться к захоронению животного.

Однако в какой-то момент похороненный пес проснулся и сумел выкарабкаться из неглубокой могилы, пишет Mirror.

Он оказался на близлежащей автостраде, где прохожие заметили обессилевшую собаку. Они взяли животное в машину и отвезли его в приют для животных «Открой свое сердце». В приюте распространили информацию о найденном животном, и пожилая собака смогла прийти в себя и восстановиться после пережитых испытаний.