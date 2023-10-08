Собака, которую считали мертвой, вылезла из могилы и удивила свою семью

Домашнее животное - это член семьи, и его потеря - страшное горе. Семья хоронила свою собаку в слезах, но питомец сумел удивить их так, как никто не мог ожидать.
Дик, 18-летняя собака, была найдена неподвижной на крыше дома в поселке Новоникольск в России. Ее хозяевами были две пожилые сестры, которые думали, что животное умерло. Они были убиты горем, но начали готовиться к захоронению животного.
Однако в какой-то момент похороненный пес проснулся и сумел выкарабкаться из неглубокой могилы, пишет Mirror.
Он оказался на близлежащей автостраде, где прохожие заметили обессилевшую собаку. Они взяли животное в машину и отвезли его в приют для животных «Открой свое сердце». В приюте распространили информацию о найденном животном, и пожилая собака смогла прийти в себя и восстановиться после пережитых испытаний.
Хозяева Дика заметили фотографии и приехали в приют, чтобы забрать его. Ирина Мудрова, руководитель приюта, сказала: «К счастью, он не был погребен глубоко под землей и, придя в сознание, смог сам себя откопать. Приехали хозяева, забрали его домой, и все были очень счастливы».