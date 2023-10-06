Помогите найти Шарлотту! ⟩ В Таллинне пропала собака: ее мог унести неизвестный

Собаке 16 лет, она имеет зарегистрированный в регистре домашних животных Эстонии чип, который, правда, поставлен более десяти лет назад, и уверенности в том, что по нему можно будет идентифицировать собаку, нет.

Шарлотта вакцинирована, дружелюбна к людям и животным, ориентирована на человека. В силу возраста и проблем со здоровьем, собака нуждается в особом уходе, приеме лекарств, принудительном кормлении. У Шарлотты, как у многих старых собак, не очень хорошие зрение, нюх и слух, она напугана и может быть дезориентирована.

Снимок сделан позавчера вечером на улице случайным прохожим. Фото: личный архив

Потерялась она совершенно нелепым образом, увязавшись за ногами проходящего мимо постороннего мужчины во время прогулки с хозяйкой и другими собаками своей семьи в знакомом для нее месте: на тропе здоровья между Ярвеотса и Астангу.

В результате полутора суток поисков, расклеивания бумажных объявлений, объявлений в Facebook и опросе местных жителей, удалось установить, что собаку мог забрать, прихватив подмышку и унеся в неизвестном направлении, нашедший ее незнакомый мужчина неустановленной пока еще личности. Это произошло во дворе домов Ыйсмяэ-теэ, 91, 97, 99, 101, напротив центра Kollane, на конечной остановке Вяйке-Ыйсмяе, недалеко от озера Харку.

Обеспокоенные хозяйка и волонтеры, которые ищут собаку, просят помощи местных жителей в установлении личности человека, забравшего Шарлотту, и ее местонахождения.

Любую информацию о собаке просим сообщать по телефонам +372 5650 8745, +372 5664 7136.