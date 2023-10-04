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ФОТО ⟩ Умирающая кошка оставила на произвол судьбы своих шестерых котят

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В конце прошлой недели в организацию Cats Help поступил звонок с просьбой о помощи из поселка Хальяла в Ляэне-Вирумаа, где домашняя кошка дала потомство. «Котятам было уже три недели, когда кошка начала умирать. Наш волонтер быстро выехала на место происшествия и забрала кошку и ее шестерых голодных и кричащих котят», - пишет Cats Help.

По словам волонтера, кошка была апатична и плохо себя чувствовала, просто лежала, не в силах даже поднять голову. Она задыхалась и была на грани потери сознания. «Мы боялись, что она не доживет до ночи», - сказала волонтер.

Волонтер Кадри была вынуждена кормить котят всю ночь и делала все возможное, чтобы кошка дотянула до утра. На следующий день кошку удалось доставить в ветеринарную клинику в Хааберсти. Там выяснилось, что у кошки туберкулез легких и, по-видимому, панкреатит, что крайне осложняет ее состояние.

Котят забрала к себе волонтер Крислин, где теперь им пытаются найти новый дом, так как шесть котят в одном помещении - это многовато.

По словам защитников животных, спасение такого большого семейства кошек обходится недешево. «Помимо счета за лечение кошки, который грозит стать весьма внушительным, нам приходится заказывать молочные смеси и консервы для шести малышей, и стоимость их спасения, вероятно, составит 1200 евро», - рассказал один из волонтеров. По оценкам волонтеров, прокормить все кошачье семейство, включая лечение кошки, обойдется в 1700 евро.

По данным Cats Help, по состоянию на конец сентября им нужно оплатить счета на 25 000 евро. В то же время количество кошек и котов, находящихся на попечении, составляет 435.

Вы можете сделать пожертвование:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Пояснение: arved

Ссылка для прямого пожертвования

900 0020 - стоимость звонка 5 евро

900 0001 - стоимость звонка 10 евро

900 0021 - стоимость звонка 25 евро

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