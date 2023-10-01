Чудеса случаются: легендарная кошка Кактус вернулась домой

Самая известная кошка Курессааре Кактус, которая уже много лет встречает гостей замка Курессааре и у которой недавно возникли серьезные проблемы со здоровьем, вчера, 30 сентября, покинула ветклинику и теперь продолжит лечение дома.
MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu благодарит всех, кто внес свой вклад в выздоровление Кактуса.
Вечером на странице НКО в Facebook появилось видео, которое доказывает, что Кактус вернулась домой.
В подписи к видео НКО отмечает, что еще неделю назад было неизвестно, выкарабкается Кактус или нет. «Теперь понятно, что у кошки сильная воля к жизни и она боролась за свой второй день рождения».
13-летняя кошка Кактус, привыкшая гулять возле замка Курессааре и в парке, была найдена в прошлую пятницу возле курзала в очень плохом состоянии. Поскольку владелица животного находилась на материке, MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu отвезла Кактуса в ветеринарную клинику Сааремаа. Кактус лечилась там два дня, после чего ее отвезли в таллиннскую клинику PetCity Rannamõisa.
По состоянию на 26 сентября MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu было пожертвовано на лечение Кактуса более 2500 евро.