Чудеса случаются: легендарная кошка Кактус вернулась домой

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu благодарит всех, кто внес свой вклад в выздоровление Кактуса.

Вечером на странице НКО в Facebook появилось видео, которое доказывает, что Кактус вернулась домой.

В подписи к видео НКО отмечает, что еще неделю назад было неизвестно, выкарабкается Кактус или нет. «Теперь понятно, что у кошки сильная воля к жизни и она боролась за свой второй день рождения».

13-летняя кошка Кактус, привыкшая гулять возле замка Курессааре и в парке, была найдена в прошлую пятницу возле курзала в очень плохом состоянии. Поскольку владелица животного находилась на материке, MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu отвезла Кактуса в ветеринарную клинику Сааремаа. Кактус лечилась там два дня, после чего ее отвезли в таллиннскую клинику PetCity Rannamõisa.