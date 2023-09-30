Не хватает места: в нарвском кошачьем приюте могут усыпить часть животных

Чтобы выполнить предписание Сельскохозяйственно-продовольственного департамента, нарвский кошачий приют Narva Kassituba должен срочно найти новых хозяев как минимум для половины своих питомцев. Если найти для них новый дом не удастся, часть животных придется усыпить, пишет Rus.ERR.
«Слишком высокая концентрация животных дает возможность интенсивно распространятся разным болезням, паразитам. И это резко ухудшает благополучие животных», - пояснил главный специалист по благополучию животных Сельскохозяйственно-продовольственного департамента (PTA) Хагбард Ряйс.
Приют, который сталкивается с нехваткой финансирования и волонтеров, теперь в срочном порядке ищет новых хозяев своим питомцам. Необходимо отдать как минимум половину животных. Кроме того, в социальных сетях начали собирать пожертвования.