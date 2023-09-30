Не хватает места: в нарвском кошачьем приюте могут усыпить часть животных

«Слишком высокая концентрация животных дает возможность интенсивно распространятся разным болезням, паразитам. И это резко ухудшает благополучие животных», - пояснил главный специалист по благополучию животных Сельскохозяйственно-продовольственного департамента (PTA) Хагбард Ряйс.

Приют, который сталкивается с нехваткой финансирования и волонтеров, теперь в срочном порядке ищет новых хозяев своим питомцам. Необходимо отдать как минимум половину животных. Кроме того, в социальных сетях начали собирать пожертвования.