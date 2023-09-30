ФОТО ⟩ Словацкая полиция обнаружила за рулем автомобиля собаку

На фотографии с камеры контроля скорости, опубликованной в социальных сетях, вместо человека за рулем внедорожника Škoda сидит дружелюбная улыбающаяся собака.

Владелец автомобиля, оштрафованный за этот инцидент, утверждал, что его собака внезапно запрыгнула к нему на колени.

Однако по словам сотрудников полиции, на записях камер контроля скорости не видно никаких резких движений внутри автомобиля.

Из сообщения полиции неясно, был ли штраф наложен на владельца автомобиля за превышение скорости или за неспособность закрепить домашнее животное в движущемся транспортном средстве.

В своем сообщении полиция призывала водителей обеспечивать безопасность своих питомцев во время вождения