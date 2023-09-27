МЫ ХОТИМ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ⟩ Собака, страдающая от кишечных газов, сделала полет пары невыносимым

Джилл и Уоррен Пресс забронировали себе билеты на самолет с местами получше, надеясь, что места подороже сделают их долгое путешествие из Парижа в Сингапур комфортным и беззаботным. Однако их мечты быстро развеял пассажир, который вез с собой в салоне питомца. При посадке, Джилл и Уоррен еще не догадывались, насколько много забот им может принести небольшая собака, пишет Travel.nine.

Супруги рассказали, что постоянное громкое дыхание собаки, ее слюни и несварение желудка настолько их беспокоили, что им ничего не оставалось, как попросить у стюардесс новые места. Джилл рассказала, что во время путешествия она учла, что может сидеть рядом с родителями, путешествующими с маленькими детьми, но впервые видит пассажира, который держит в салоне самолета собаку. Женщина добавила, что авиакомпании могли бы информировать пассажиров перед полетом, если они сидят рядом с животным.

Во время полета женщина услышала, как владелец собаки рассказывал другому пассажиру, что его мучает тревожность во время полетов, и поэтому собака должна быть с ним в салоне. Однако, по словам Джилл, пассажиру собака особой пользы не принесла, и животное выглядело напряженным и растерянным.

Супруги поинтересовались, могут ли они пересесть, но им ответили, что свободные места есть только на заднем ряду эконом-класса. Однако через несколько часов присутствие собаки стало невыносимым, и паре ничего не оставалось, как поменяться местами. «Мой муж был в шортах, и у собаки текла слюна ему на ногу», - рассказала Джилл.

После приземления разгневанные пассажиры также подали жалобу в авиакомпанию. Сначала авиакомпания пыталась компенсировать им ваучеры на сумму 73 доллара, но после нескольких месяцев отправки паре электронных писем в качестве «жеста доброй воли» - компенсировали им 1410 долларов.