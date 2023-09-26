Легендарная кошка по кличке Кактус, возможно, была отравлена

«Пока нет причин радоваться, но и нет причин сдаваться», - сказала член правления MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu Эдит Аннусвер.

По ее словам, ветеринары нормализовали уровень сахара в крови Кактуса, но показатели печени высокие. «Кишечник все еще работает не очень хорошо, - сказала Аннусвер. - Видимо, она не ела уже несколько дней, поскольку хозяйка последний раз видела ее во вторник на прошлой неделе. Но животное не очень хотело есть и сразу поспешило на улицу».

13-летняя кошка Кактус, привыкшая гулять возле замка Курессааре и в парке, была найдена в прошлую пятницу в очень плохом состоянии возле курзала. Поскольку владелица животного находилась на материке, MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu отвезла Кактуса в ветеринарную клинику Сааремаа. Кактус лечилась там два дня, после чего ее отвезли в таллиннскую клинику PetCity Rannamõisa.

По словам Эдит Аннусвер, она не знает официального диагноза. «Они (ветеринары клиники Pet City - прим. ред.) подозревают отравление», - сказала Аннусвер.

«Поскольку показатели поджелудочной железы были намного выше нормы, я сама подозревала, что кошке давали неправильную еду - слишком жирную, острую или соленую, - сказала Аннусвер. - Я думаю, что посетители ресторанов в этом районе давали ей всякую еду. И если каждый на протяжении десяти лет дает еду, неудивительно, что здоровье животного ухудшается».

«Животное было сильно обезвожено, - сказала Аннусвер. - К счастью, у Кактуса не диагностировали хроническую почечную недостаточность, и показатели почек к настоящему времени стабилизировались. Мы надеемся, что кошка достаточно сильная и поправится».

Люди, которых волнуют серьезные проблемы со здоровьем Кактуса, самой известной кошки Курессааре, на ее лечение пожертвовали приюту для домашних животных Сааремаа более 2500 евро.

«Деньги жертвовали хорошо, но поскольку Кактус нуждается в постоянном присмотре, стоимость одного дня в клинике Pet City составляет 350-400 евро», - сказала Аннусвер.

Поэтому MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu продолжает обращаться за помощью в оплате расходов на лечение Кактуса.