НЕВЕРОЯТНО ⟩ Кошка, пропавшая более десяти лет назад, вернулась домой

Дейзи, любимая кошка Сиан Секстон, пропала после того, как ее хозяйка переехала из Дорсета, Англия, в город Кайрфилли в Уэльсе.

Как сообщает Би-ьи-си, владелице кошки неожиданно позвонили из ветклиники и сообщили, что туда привезли животное с микрочипом, связанным с ее именем. Оказалось, что кошка прожила на улицах более десяти лет. Она выглядела изможденной, и местные жители решили отнести ее к ветеринару, опасаясь, что животное в таком состоянии долго не протянет.

По словам хозяйки, кошка совсем не одичала, а наоборот все также ласкова и тянется к людям. Поскольку за это время в семье поселилось еще несколько домашних животных, Дейзи предстоит открыть для себя много нового, но все члены ее семьи надеются, что 17-летняя охотница на мышей сможет спокойно провести свои последние дни в стенах сосбвтенного дома.