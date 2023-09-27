История двух неразлучных котов тронула сердца читателей: Тузик и Рыжик отправились жить в новый дом

В начале сентября Rus.Postimees рассказал трогательную историю двух котов Тузика и Рыжика, которые потеряли хозяйку и искали новый дом. Поскольку волонтеры отказались от идеи разлучить котов, найти им новую крышу над головой оказалось непростой задачей. Но чудеса все-таки случаются.
По словам волонтера некоммерческой организации Cats Help Марии Унт, отклик на статью Rus.Postimees о котах был очень хороший. «До этого мы несколько месяцев делали посты на двух языках, но никто так и не захотел предложить Тузику и Рыжику дом. Но после выхода статьи нам написало несколько человек, которые были готовы взять себе котов. Приятно осознавать, что медиа действительно работают и помогают животным найти дом», - говорит она.
Галерея: коты Тузик и Рыжик
В итоге Тузика и Рыжика взяла к себе женщина, которая очень любит кошек, осознает всю ответственность, и у кого на тот момент никого из животных не было.
«Наши подопечные уже больше недели у нее. Освоились очень быстро и сразу же стали спать вместе с ней в кровати. По сути, это то, к чему они привыкли и чего им так не хватало - заботливый и любящий человек рядом, внимание и ласка, - рассказывает волонтер. - Конечно, стресс от переезда тоже есть: привередничают в еде, иногда коты ругаются между собой, но все это пройдет. Сейчас они заняты изучением квартиры, их новой территории. Некоторые вещи в ходе исследования комнат они уже успели разбить, но их новая хозяйка настроена оптимистично и с пониманием относится к подобным шалостям».
Мария заверяет, что волонтер Cats Help постоянно на связи с новой хозяйкой, так что в случае необходимости, они придут на помощь.
Бедственное положение волонтерских организаций
«Мы очень рады за Тузика и Рыжика и безмерно благодарны Postimees и его читателям, кого тронула история этих котов. Однако помимо этих двух счастливцев, у нас под опекой еще около 500 животных, которые пока живут в кошачьей комнате или на передержках, но очень ждут предложений нового дома», - отмечает Унт.
Галерея: кошки, которые ищут новый дом
По ее словам, к сожалению, и экономический кризис, и инфляция, и общая нестабильность в стране повлияли на деятельность некоммерческой организации.
«Пристраивать спасенных кошек стало труднее, ведь большая часть людей все же ответственно подходит к вопросу появления нового четвероногого члена семьи. Ввиду того, что жизнь стала дороже и сложнее, многие люди решение взять питомца отложили на будущее, и не хотят рисковать сейчас и брать на себя новые обязательства, что вполне понятно и логично, - говорит волонтер. - Так что, увы, кошки в новые дома, конечно, уходят, но гораздо медленнее и в меньшем количестве, чем раньше».
«Людей как будто перестала заботить проблема бездомных животных в Эстонии».
С пожертвованиями также стало в разы хуже. «Их поступает совсем мало, что также закономерно: если у людей остается меньше денег на себя и свои потребности, то и объем помощи, который они могут оказывать различным НКО также сократился», - поясняет Мария Унт.
Волонтер Cats Help подчеркивает, что печальная ситуация с отсутствием пожертвований сейчас сложилась не только в их организации, но и в других волонтерских обществах. Даже посты в социальных сетях помогают сейчас гораздо хуже, чем раньше. «Людей как будто перестала заботить проблема бездомных животных в Эстонии. Все это привело к тому, что и мы, и другие организации, стали спасать гораздо меньше животных, нежели раньше, и реагируем только на действительно срочные просьбы о помощи, когда медлить нельзя и жизнь животного под угрозой. В итоге это приведет к тому, что бездомных животных станет снова много», - прогнозирует Унт.
Конец дачного сезона и замкнутый круг
Подходящий к концу дачный сезон также не обещает ничего хорошего для волонтеров. «Скоро дачные поселки и кооперативы по всей Эстонии опустеют, а вот животные, которых часто подкармливали дачники или же которые успели родиться этой весной и летом, там останутся. Впереди холода, зима, отсутствие пищи, и выживут только единицы, - описывает мрачные перспективы Унт. - Конечно, это добавит нам работы, просьб о помощи, звонков и писем. Но сможем ли мы помочь? Сейчас ответить затруднительно».
Поскольку Cats Help не является государственным приютом, то и денег от государства они не получают, и вся деятельность держится на волонтерах и пожертвованиях, а с последними туго. «Почему-то многие думают, что проблема бездомных животных - это забота государства, но по большому счету государству пока что не до этого, и особых изменений в этом вопросе и в законодательстве тоже не предвидится», - говорит волонтер.
По словам Марии, грустно осознавать, что многие люди, те же дачники или кто отпускает своих некастрированных котов и нестерилизованных кошек на свободный выгул, не осознают и свою причастность к тому, что количество бездомных кошек на улицах растет.
«Понятно, что если у человека некастрированный кот, домой он котят не принесет, но вот какой-нибудь дикой нестерилизованной кошке или скорее даже кошкам "подарок" в виде котят оставить может, а это значит, что бездомных кошек станет больше, - объясняет Унт. - Также котята, родившиеся в дикой природе, зачастую болеют, не получают медицинской помощи, из-за распространенных среди кошек вирусов заражают друг друга и в итоге по большей части остаются калеками, умирают в муках. Очень маленький процент котят выживает и встречает следующую весну или лето».
Мария говорит, что в некоторых случаях люди легкомысленно относятся и к своим нестерилизованным кошкам: «Дают им рожать, а потом котят или топят, что до сих пор очень распространенная практика, особенно среди старшего поколения, или же оставляют осенью уже подросших котят на дачах. Свою кошку забирают и возвращаются в квартиру в городе, а оставленные подростки предоставлены самим себе, лисам, болезням и непогоде».
Если кто-то из этих котят и выживет, следующей весной все начнется сначала: беременные кошки и новые котята. Замкнутый круг. «Поэтому хочется лишний раз напомнить жителям страны: стерилизуйте и кастрируйте своих питомцев! Это для их же блага и поддержания здоровья, а также поможет сократить количество бездомных животных, снизит нагрузку на НКО и приюты», - призывает Мария Унт.
День открытых дверей и помощь кошкам
Тех, кто хочет помочь котам и кошкам уже сейчас, а, может быть, и предложить кому-либо из них дом, НКО Cats Help приглашает на день открытых дверей, который пройдет 8 октября в кошачьей комнаты организации на Трумми, 6 в районе Нымме в Таллинне.
«С 12 до 17 можно будет прийти к нам в комнату, познакомиться с живущими там котами и кошками - их там сейчас около 70, возможно, выбрать себе нового друга. Мы обязательно приготовим угощения для гостей, также найдем, чем занять детей и взрослых. Будем очень благодарны любым пожертвованиям, даже необязательно материальным: если у кого-то лежит корм, который не ест его кот или какие-либо другие вещи - лежанки, игрушки, когтеточки, мы с радостью примем их для наших подопечных на передержках», - сказала Мария Унт.
Больше информации о мероприятии можно найти на странице в Facebook ТУТ.
Посмотреть информацию о кошках, которые ищут дом, можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Если вы хотите поддержать организацию Cats Help, это можно сделать и через их САЙТ.
Инструкцию, как пожертвовать корм для кошек, можно найти ЗДЕСЬ.