Поможем ⟩ Легендарная кошка по кличке Кактус попала в беду

Организация MTÜ Saaremaa lemmikloomade turvakodu сообщила, что легендарная кошка парка замка Курессааре Кактус нуждается в помощи неравнодушных людей.

Сотрудница организации обнаружила, что Кактус находится на своем обычном месте, но ее состояние совершенно не нормальное - кошка трясется, пытается попить воды, но у нее это не получается.

Поскольку хозяйка Кактуса направилась по работе в Таллинн, НКО занялась разрешением ситуации, попросив ветклинику провести все необходимые анализы, чтобы выяснить причину плохого самочувствия кошки.

Результаты оказались пугающими - сахар в крови и показатели почек были настолько высокими, что аппарат даже не считывал окончательный результат. Температура тела слишком низкая, повышен уровень липазы поджелудочной железы, масса тела ниже нормы.

Всего месяц назад кошка весила 5,06 кг, сейчас всего 3,43 кг.

«Острый панкреатит или триадит? Отравление? Понятно, что лечение обещает быть долгим, и никто не может предсказать, насколько велика будет конечная сумма».

На данный момент Кактус находится в стационаре ветклиники.

К сожалению, от таких неожиданностей никто не застрахован, и многие владельцы животных не имеют в заначке больших сумм, и именно поэтому НКО призывает прийти на помощь хозяйке Кактуса.