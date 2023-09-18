ВИДЕО ⟩ Лось образцово перешел дорогу на шоссе Таллинн-Тарту

По словам охотника Прийта Тиксу, на участке шоссе Таллинн-Тарту около трех часов дня дорогу перед автомобилем перебежал красивый лось.

Закрытые заборами дороги препятствуют естественному передвижению диких животных, в том числе лосей. Чтобы обеспечить хоть какую-то возможность перебраться на другую сторону шоссе, Транспортным департаментом были созданы экодукты и участки дорог с электронной разметкой, сообщает Эстонское общество охотников на своем сайте.