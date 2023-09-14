В Таллинне у владельца изъяли кошек и собак

По словам ведущего специалиста северного региона Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Харлеса Каупа, содержание изъятых на прошлой неделе кошек и собак оставляло желать лучшего.

«Домашних животных содержали ненадлежащим образом, в результате чего они часто бродили одни по улицам. Из-за этого их жизнь и здоровье находились в опасности. Кроме того, в ходе проверки было выявлено еще несколько существенных недочетов. В итоге нам не оставалось ничего другого, кроме как переместить животных в безопасную среду», - объяснил Кауп.

В ходе проверки выяснилось, что в домохозяйстве также было шесть котят, и некоторые из них, даже по словам заводчика, были больны. «Животные не получали необходимого ветеринарного лечения, поэтому было очень важно организовать ветеринарный осмотр», - рассказал Кауп. Всех животных доставили в приюты Varjupaikade MTÜ.