От бездумных действий посетителей Таллиннского зоопарка пострадал верблюд Булат

Сотрудники Таллиннского зоопарка сообщили в соцсетях, что яблоки, которыми посетители зоопарка забросали вольер верблюда Булата, вызвали у него диарею. Зеленые желуди тоже не самая полезная пища для животных, а конские каштаны для многих даже ядовиты, добавили в зоопарке.

Сотрудники зоопарка напоминают посетителям, что осенними лакомствами животных должны кормить только смотрители зоопарка, самостоятельно этого делать не стоит - животные могут сильно пострадать.