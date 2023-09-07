Нужна ваша помощь ⟩ В Таллинне потерялся пугливый щенок по кличке Нектар

Нектар светло-бежевого окраса, размером приблизительно с таксу или джек-рассела, в высоту до колена. Он вакцинирован, чипирован, зарегистрирован. Малыш может реагировать на дружелюбных собак, в особенности – на девочек (щенка еще не успели кастрировать).

Нектар. Фото: личный архив

Он ищет дорогу домой, бегая по кругу Харку – Нымме, Харку – Ярве, Астангу, Харку – Вяйке-Ыйсмяэ, Палдиское шоссе, Раннамыйза-теэ, Пиккалийва, Какумяэ, Рокка-аль-Маре. Дом Нектара расположен по адресу Ыйсмяэ-теэ, 74, около пруда, но неизвестно, сможет ли он в состоянии стресса найти дорогу туда сам.

Нектар. Фото: личный архив

Малыш очень благодарен, что его забрали из приюта, он очень любит своих хозяев и своего друга котика и совсем не хочет бегать по городу, а мечтает вернуться на свою мягкую лежанку. Собака напугана, дезориентирована, поэтому может убежать в любой район города, а может спрятаться в незнакомом, но тихом и спокойном месте, например, на частной территории, на безлюдных дачных участках в жилом секторе.

Нектар. Фото: личный архив