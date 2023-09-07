Нужна ваша помощь ⟩ В Таллинне потерялся пугливый щенок по кличке Нектар

В среду, 6 сентября, Таллинне, на тропе здоровья Харку потерялся пугливый щенок по кличке Нектар, который был взят из приюта три месяца назад: испугался громкого звука, вывернулся из шлейки и убежал в незнакомом для него месте без ошейника и поводка.
Нектар светло-бежевого окраса, размером приблизительно с таксу или джек-рассела, в высоту до колена. Он вакцинирован, чипирован, зарегистрирован. Малыш может реагировать на дружелюбных собак, в особенности – на девочек (щенка еще не успели кастрировать).
Он ищет дорогу домой, бегая по кругу Харку – Нымме, Харку – Ярве, Астангу, Харку – Вяйке-Ыйсмяэ, Палдиское шоссе, Раннамыйза-теэ, Пиккалийва, Какумяэ, Рокка-аль-Маре. Дом Нектара расположен по адресу Ыйсмяэ-теэ, 74, около пруда, но неизвестно, сможет ли он в состоянии стресса найти дорогу туда сам.
Малыш очень благодарен, что его забрали из приюта, он очень любит своих хозяев и своего друга котика и совсем не хочет бегать по городу, а мечтает вернуться на свою мягкую лежанку. Собака напугана, дезориентирована, поэтому может убежать в любой район города, а может спрятаться в незнакомом, но тихом и спокойном месте, например, на частной территории, на безлюдных дачных участках в жилом секторе.
Если вы заметите Нектара, попробуйте его прикормить, ограничить в передвижении и по возможности сразу сообщите, пожалуйста, обеспокоенным и ищущим его хозяевам о его местонахождении по телефонам +37258445543 и +37259006542.