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Нектар вернулся домой

Rus.Postimees
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Нектар со своими хозяевами.
Нектар со своими хозяевами. Фото: личный архив

Хозяева и волонтеры очень благодарны жителям Эстонии за помощь в поисках щенка Нектара.

«Огромное спасибо за помощь! - написали нам в редакцию. - Она бесценна! Щенка нашли и поймали. Без распространения информации было бы очень сложно установить его местонахождение».

Напомним, что 6 сентября, на тропе здоровья Харку потерялся щенок по кличке Нектар, который был взят из приюта три месяца назад: он испугался громкого звука, вывернулся из шлейки и убежал в незнакомом для него месте без ошейника и поводка.

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