Нектар вернулся домой

«Огромное спасибо за помощь! - написали нам в редакцию. - Она бесценна! Щенка нашли и поймали. Без распространения информации было бы очень сложно установить его местонахождение».

Напомним, что 6 сентября, на тропе здоровья Харку потерялся щенок по кличке Нектар, который был взят из приюта три месяца назад: он испугался громкого звука, вывернулся из шлейки и убежал в незнакомом для него месте без ошейника и поводка.