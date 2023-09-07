Неуловимая Надин ⟩ Помогите найти собаку!

Собака вакцинирована, стерилизована, имеет чип, зарегистрированный в Регистре домашних животных. Надин примерно 55 см в холке, весом около 25-30 кг, рыжая, с небольшой темной маской на мордочке, уши висят.

На собаке темный ошейник, на котором еле заметен обрывок зеленого поводка. Она совершенно неагрессивная, но осторожная, недоверчивая и очень пугливая. В августе Надин была замечена в районе Пыхья-Таллинн (нижний Копли), но может перемещаться по побережью и дальше: в Вескиметса, Какумяэ, Харку, Хюйру, Ватсла, Тискре, Табасалу и т.д.

Надин. Фото: личный архив

Очень просим вас быть внимательными, и если вы заметите бедолагу, то, пожалуйста, попытайтесь ее сфотографировать, проследить за ней и при первой возможности сразу же сообщить, где вы ее видите.

Пытаться ловить собачку Надин ни в коем случае не надо, так как она очень напугана и сразу же быстро убежит. Если Надин вдруг забредет к вам на участок либо на другую огороженную территорию, пожалуйста, попытайтесь собаку там закрыть и немедленно сообщите об этом. Если сразу закрыть не удастся, то можно оставить еду, чтобы она вернулась на это место и тогда повторить попытку, предварительно связавшись с нами по указанным номерам телефонов.

Надин. Фото: личный архив