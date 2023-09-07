Дети нашли в мусорном ящике белую коробку: невероятно, но в ней были…

При более детальном изучении мальчики обнаружили внутри жизнь! Кто-то поместил в крошечную коробку двух белых мышей, а затем оставил их в мусорном ящике.

«Животные находились на куче семенной смеси и могли только ползать по коробке, так как больше места не было», – описал доброволец MTÜ Väikeste Loomade Abi в публикации в Facebook.

Найденная коробка. Фото: MTÜ Väikeste Loomade Abi

Дети пошли в магазин за морковкой для мышей, накормили их и стали ждать прибытия добровольцев MTÜ Väikeste Loomade Abi. В настоящий момент животные находятся в приюте, они энергичны, чувствуют себя хорошо, состояние их здоровья оценивается как крепкое.

Спасенных мышей назвали Ити и Пийа, сейчас они ищут новый дом.

Ити и Пийа. Фото: MTÜ Väikeste Loomade Abi

Брошенные животные на детской площадке

Представители MTÜ Väikeste Loomade Abi обеспокоены произошедшим. «Животных нельзя просто так выбрасывать», – говорит волонтер.

Также тревожит тот факт, что животных нашли на детской площадке, расположенной перед спортзалом по адресу Вильде-теэ. 74. «Речь идет о месте, где в основном находятся дети. Кто совершил такой поступок? Мы никого не обвиняем, но от всей души желаем, чтобы подобное больше не происходило», – говорят зоозащитники.

MTÜ Väikeste Loomade Abi просит детей, которые гуляют на детской площадке, и людей, которые живут неподалеку, быть бдительными и при необходимости обращаться к ним за помощью. Из комментариев к публикации в социальных сетях выясняется, что раньше там же находили брошенного хомяка.

«У мальчиков, которые нашли животных и сразу же отреагировали, большие сердца», – добавили волонтеры.

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