Внимание, розыск! ⟩ За возврат пропавшего в Таллинне кота объявлено вознаграждение

«Я оставила его на передержку семье знакомых и они заверили меня, что все будет в порядке. Но с самого первого дня все пошло не так. Кот очень скучал и переживал, они не знали, что делать. В итоге, когда открыли ночью окно на проветривание, мой кот сбежал: выскользнул в форточку и упал со второго этажа. С тех пор мы разыскиваем его», - написала редакции Марьяна.

Шелдону один год. Марьяна так описывает своего друга: он светло-серый с белыми полосками, с белыми лапами и грудкой, грациозный и утонченный кот, его глаза фисташково-зеленого цвета. Он кастрирован, чипирован и зарегистрирован.

Сразу после пропажи кота были предприняты всевозможные меры. Так, в первую неделю исчезновения животного в приюте была взята в аренду ловушка, которую поставили в том месте, где Шелдона видели в последний раз, - на улице Весивярава, во дворе дома номер 39. Но эта затея не увенчалась успехом.