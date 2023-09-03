Внимание, розыск! ⟩ За возврат пропавшего в Таллинне кота объявлено вознаграждение

В редакцию Rus.Postimees с просьбой о помощи обратилась Марьяна, которая уже две недели безрезультатно разыскивает своего любимого кота Шелдона. Он пропал ночью 15 августа в Таллинне на улице Весивярава, 20. За возврат кота объявлено вознаграждение.
«Я оставила его на передержку семье знакомых и они заверили меня, что все будет в порядке. Но с самого первого дня все пошло не так. Кот очень скучал и переживал, они не знали, что делать. В итоге, когда открыли ночью окно на проветривание, мой кот сбежал: выскользнул в форточку и упал со второго этажа. С тех пор мы разыскиваем его», - написала редакции Марьяна.
Шелдону один год. Марьяна так описывает своего друга: он светло-серый с белыми полосками, с белыми лапами и грудкой, грациозный и утонченный кот, его глаза фисташково-зеленого цвета. Он кастрирован, чипирован и зарегистрирован.
Сразу после пропажи кота были предприняты всевозможные меры. Так, в первую неделю исчезновения животного в приюте была взята в аренду ловушка, которую поставили в том месте, где Шелдона видели в последний раз, - на улице Весивярава, во дворе дома номер 39. Но эта затея не увенчалась успехом.
«Поскольку ко мне поступали сообщения, что похожих котов видели в районе стадиона в Кадриорге, на Маяка-Сикупилли, на улице Ласнамяэ, на улице Асундузе, на пешеходном мосту от Кадриорга до Ласнамяэ, то я всюду там расклеила объявления с цветными фотографиями своего кота, с моим номером телефона и с просьбой вернуть мне его за вознаграждение 200 евро, - рассказывает хозяйка Шелдона. - Также я написала аналогичные объявления во все группы Facebook, где другие люди тоже размещают информацию о найденных или потерянных в Таллинне животных».
Каждый вечер до поздней ночи Марьяна патрулирует всю территорию пешком: от улицы Весивярава, 20 обходит все те места, где видели Шелдона или похожих на него котов. Она зовет кота, спрашивает о нем у местных жителей и показывает его фотографии.
К сожалению, пока ей не удалось найти своего друга. «Но я чувствую, что он жив, просто мне очень нужна помощь людей в поиске, сама я не справлюсь: искать кота в одиночку в городе, полном людей и машин, - это как искать иголку в стоге сена, - делится своими переживаниями Марьяна. - Помогите мне, пожалуйста, распространить информацию о том, что кот пропал, его ищут, очень любят и ждут дома».
Хозяйка кота подозревает, что его мог приютить у себя кто-то, кто не пользуется Facebook и не обращает внимание на объявления на столбах, поэтому этот человек даже не догадывается, как активно Шелдона ищут.
Если вы нашли Шелдона или у вас есть информация о его местонахождении, Марьяна просит связаться с ней по телефону 5452 0630.
Вернувшему Шелдона обещают вознаграждение в размере 200 евро.