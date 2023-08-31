Помогите найти кота Людвига!

Людвигу около полутора лет, он дружелюбный и даже ласковый с теми, кто его подкармливал, но, скорее всего, осторожный с незнакомыми ему людьми. Это кот среднего размера, грациозный, статный, телосложением и формой головы и ушей напоминает породу русская голубая.

Из особых примет: у него красивая серая шубка (лишь на грудке просматривается пара одиночных белых волосков), густой подшерсток, заостренные мордочка и ушки, обычной длины хвост. На фото он выглядит более упитанным, чем есть на самом деле. Кот не кастрирован и не чипирован.

Фото: личный архив

Людвиг – а так кота назвал человек, озаботившийся его судьбой, – родился у уличной безхозной кошки и вел бродячий образ жизни в поселке Юри, где его изредка подкармливали неравнодушные люди. Взрослея, он все больше и больше тянулся к людям, все чаще приходил к частным домам и заглядывал в окна, иногда даже разрешал себя погладить тем, кто замечал его и кормил. И вот наконец сердце человека, подарившего ему имя, не выдержало, и было принято решение отвезти кота в клинику, сделать все необходимые процедуры и найти ему настоящих хозяев. Людвига доставили в Таллинн, но из-за сломанного крепления транспортировочной переноски несчастный и растерянный кот оказался на улице в незнакомом ему месте.

Котик, очевидно, находится в диком стрессе, скорее всего, перемещается в тихое и темное время суток и ищет укромные места и еду. Возможно, голод, страх и плохая погода заставят его пойти на контакт с незнакомыми людьми и искать у них помощи!

Человек, который помогал коту, очень угнетен и подавлен случившимся, чувствует свою вину и ответственность за произошедшее, хотя совершенно не причастен к инциденту с побегом. Ищет его сам и делает все возможное, чтобы найти и довести свое благое начинание до счастливого конца. Просим всех о помощи и будем благодарны любой информации о нем!