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Бульдогу, проглотившему 11 игрушек, потребовалась срочная операция

Трийн Пальмипуу
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Бульдог. Фото является иллюстративным.
Бульдог. Фото является иллюстративным. Фото: Shutterstock

Владелица бульдога была шокирована на приеме у ветеринара, когда в желудке питомца было обнаружено 11 резиновых уток.

Лю из Шанхая заметила, что любимая игрушка ее бульдога - резиновая уточка - пропала. Она обыскала весь дом, но, не найдя игрушку, пришла к выводу, что собака могла ее проглотить, и бросилась к ветеринару.

Результаты компьютерной томографии оказались шокирующими: в брюшной полости собаки находилось пять резиновых уток. Животное сразу же подготовили к операции, но в ходе операции выяснилось еще более удивительное: в желудке собаки было целых 11 резиновых уточек. Некоторые игрушки изменили форму в желудке и поэтому не были видны при осмотре. Однако большинство из них сохранили свою первоначальную утиную форму и цвет.

Лю рассказал South China Morning Post, что резиновых уток раздавали покупателям чая в кафе рядом с домом, а владелица приносила их своему питомцу. В какой-то момент она заподозрила, что собака их проглатывает, когда обнаружила, что игрушки загадочным образом начали пропадать из дома.

Операция собаки обошлась более чем в 1100 долларов США, и, к счастью, питомец полностью выздоровел.

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