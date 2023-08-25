Лучшая новость ⟩ Пес Вунтс обрел новый дом

Через несколько дней после тяжелых операций настоящий боец ​​Вунтс уже делал свои первые шаги. «Вунц испытал ошеломляющую поддержку людей, и не надо бояться прерывания необходимого лечения из-за нехватки денег», - сказал тогда защитник животных Хейки Вальнер. И хотя собака поправляется хорошо, путь к полному выздоровлению довольно долгий.

Собака, подвергшаяся жестокому обращению со стороны хозяев, стала всеобщим другом, и сотрудники клиники говорили о ней только хорошее. Пес также стал утешением для обеспокоенных владельцев домашних питомцев, приходивших в клинику с тяжелым сердцем. Вунтс прямо-таки излучает добро.

Вальнер отметил доброжелательное отношение к животным со стороны полицейских, спасших собаку, профессионализм ветеринаров, а также всю ту заботу и доброжелательность, объединивших любителей животных. «Это мощь! Просто мощь! Но главное, что сам Вунтс очень хочет жить и делает первые робкие шаги после перерождения», - сказал он.

Однако сегодня есть особый повод для радости. Хейки Вальнер проводил Вунтса из ветклиники – вместе со своей новой семьей пес отправился в новый дом. В дорогу для него упаковали лекарства, еду и наилучшие пожелания персонала клиники.