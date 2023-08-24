Чт, 24.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Барбос
Искать

Фото ⟩ На камеру видеонаблюдения попала медведица с четырьмя детенышами

Эйли Арула
, журналист
Facebook Twitter
Comments 1
В среду вечером в деревне Рохе волости Йыгева на камеру попала медведица с четырьмя детенышами.
В среду вечером в деревне Рохе волости Йыгева на камеру попала медведица с четырьмя детенышами. Фото: Rajakaamera salvestis

В среду вечером камера наблюдения, установленная в деревне Рохе волости Йыгева, запечатлела редкое зрелище. Медведица суетилась со своими четырьмя детенышами у кормушки.

Обычно медведицы рожают одного-двух детенышей, но в последний год наблюдается все больше выводков с тремя и более медвежатами. Записи камер видеонаблюдения по всей Эстонии говорят о том, что бродящие по округе медведицы с тремя медвежатами уже не являются большой редкостью. Медведицы с четырьмя медвежатами встречаются редко, но и в этом году перед камерой уже побывала одна такая медвежья семья.

13 августа на камеру слежения в Йыгевамаа попала медведица с тремя детенышами. За несколько дней до этого в Ида-Вирумаа на камеру видеонаблюдения удалось заснять медведицу с четырьмя медвежатами.

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх