Фото ⟩ На камеру видеонаблюдения попала медведица с четырьмя детенышами

Обычно медведицы рожают одного-двух детенышей, но в последний год наблюдается все больше выводков с тремя и более медвежатами. Записи камер видеонаблюдения по всей Эстонии говорят о том, что бродящие по округе медведицы с тремя медвежатами уже не являются большой редкостью. Медведицы с четырьмя медвежатами встречаются редко, но и в этом году перед камерой уже побывала одна такая медвежья семья.