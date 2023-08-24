В среду вечером камера наблюдения, установленная в деревне Рохе волости Йыгева, запечатлела редкое зрелище. Медведица суетилась со своими четырьмя детенышами у кормушки.
Фото ⟩ На камеру видеонаблюдения попала медведица с четырьмя детенышами
Обычно медведицы рожают одного-двух детенышей, но в последний год наблюдается все больше выводков с тремя и более медвежатами. Записи камер видеонаблюдения по всей Эстонии говорят о том, что бродящие по округе медведицы с тремя медвежатами уже не являются большой редкостью. Медведицы с четырьмя медвежатами встречаются редко, но и в этом году перед камерой уже побывала одна такая медвежья семья.
13 августа на камеру слежения в Йыгевамаа попала медведица с тремя детенышами. За несколько дней до этого в Ида-Вирумаа на камеру видеонаблюдения удалось заснять медведицу с четырьмя медвежатами.