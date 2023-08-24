Хотя уже в прошлом году стало ясно, что в новом здании зоопарка, тропическом лесу Юго-Восточной Азии, слишком холодно зимой и слишком жарко летом, причины, почему такой брак оказался возможен, были установлены только после того, как этим вопросом заинтересовались СМИ.
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Работники Таллиннского зоопарка о смертоносной «теплице»: это как Донбасс, куда никто не хочет
В понедельник детский зоопарк, расположенный у ворот Таллиннского зоопарка, был полон интересующихся – кто гладил козу, кто завороженно наблюдал, как кролик жевал листья. На другом конце зоопарка за действиями белых медведей так следили десятки пар глаз, что даже стихли все разговоры. Расположенный между двумя популярными зонами, третья достопримечательность зоопарка, здание тропического леса Юго-Восточной Азии, которое открылось для посетителей только в мае этого года, было закрыто. Табличка на двери гласила, что центр закрыт для посетителей по понедельникам и что со вторника по воскресенье войти можно только утром и днем. Почему?