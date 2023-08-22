«На улице, на глазах у детей, бить свою собаку по морде диском для гольфа – это, по его мнению, воспитание собаки», – пишет Союза защиты животных Эстонии в социальных сетях и указывает на создателя цифрового контента Лейваиса, который прославился на платформе TikTok, который якобы воспитывает свою собаку, избивая и наказывая ее. «Я очень люблю свою собаку и определенно забочусь о животном больше, чем о человеке», – говорит Лейваиса Elu24 и утверждает, что это клеветническая кампания.

«У меня был диск в руке, он начал его вырывать, после этого начал бегать за дисками посторонних людей, у меня был диск в руке, я ему обозначил "нет". Он понял», – рассказывает полиции известный тиктокер Лейваиса и указывает, что дрессировке подобным способом он научился в собачьей школе. Причина, по которой Leivaisa666, у которого почти 37 000 подписчиков в TikTok, давал объяснения полиции, заключается в том, что, по словам очевидца, тиктокер ударил свою собаку диском для диск-гольфа.