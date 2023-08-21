Прославившийся на всю Эстонию пес Вунтс скоро будет искать новый дом

Пес Вунтс, которого волокла за собой машина, скоро начнет искать новый дом. По словам спасателя животных Хейки Вальнера, в настоящее время есть десять кандидатов, но предлагающие дом обязательно должны учитывать, что растить Вунтса будет не самой легкой задачей.
По словам Вальнера, Вунтс - собака с характером и, несмотря на свой небольшой размер, он невероятно силен. «Если он начнет что-то обнюхивать, его не сдвинуть с места даже танком. Он уже набирается сил», - написал Вальнер на портале Loomaveeb.
Вероятно, Вунтс уже считает здание клиники своим новым домом: он с предельным вниманием оглядывает всех туда входящих и на некоторых, на его взгляд, подозрительных индивидуумов начинает лаять. У него низкий бас, и поэтому можно подумать, что такой шум издает здоровая собака в пятьдесят килограммов, а не худенький щенок.
Так что же ждет нового владельца? «Не стоит идеализировать, начало будет не из легких, поскольку Вунтс - это «продукт» свободного разведения», - написал Вальнер.
Вунтс привык свободно бегать, и, по словам сына семейства, раньше в его распоряжении было около 15 гектаров земли. По словам сына его владельца, Вунтс иногда мог быть настоящим наказанием, поскольку он в состоянии находиться сразу везде, а ко всему прочему, сам открывает двери.
Кроме того, Вунтс прыгает на людей и машины, как на своих, так и на чужих, а это означает запачканную одежду и поцарапанные машины. «Вот почему он зацепился за машину и чуть позже старик поехал на машине, не заметив его», - добавил Вальнер.
В комнате Вунтс иногда так интенсивно бегает, что переворачивает диваны и кресла, и даже со шкафов слетает пыль. «Нравится нам это или нет, у всех нас должны быть какие-то границы, в том числе у детей и животных, и объяснить эти границы, то есть заняться воспитанием, будет первой задачей новых владельцев. Кроме того, у них должны быть время, желание и силы, чтобы заниматься с молодой собакой», - подчеркнул Вальнер.
Конечно, Вунтсу еще нужно время, чтобы восстановиться и пройти план лечения, но беспокоиться о сопутствующих расходах не нужно, их возьмет на себя Loomapäästegrupp. В настоящее время для Вунтса есть десять предложений жилья - одно в непосредственной близости от Клиники скорой помощи для животных, а самое дальнее - в Финляндии. На следующей неделе Вальнер начнет всех обзванивать.
«Хорошо подумайте, ведь привести животное в дом — это не вопрос безрассудной женитьбы, это еще нужно как следует переварить! Если вы не уверены на сто процентов, лучше не берите животное – так и вам легче, и ему», - говорит Вальнер.
Он также отметил, что судьба Вунтса наверняка будет находиться под повышенным вниманием общества и любителей животных, и новым хозяевам это нужно учитывать.