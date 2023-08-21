Прославившийся на всю Эстонию пес Вунтс скоро будет искать новый дом

По словам Вальнера, Вунтс - собака с характером и, несмотря на свой небольшой размер, он невероятно силен. «Если он начнет что-то обнюхивать, его не сдвинуть с места даже танком. Он уже набирается сил», - написал Вальнер на портале Loomaveeb.

Вероятно, Вунтс уже считает здание клиники своим новым домом: он с предельным вниманием оглядывает всех туда входящих и на некоторых, на его взгляд, подозрительных индивидуумов начинает лаять. У него низкий бас, и поэтому можно подумать, что такой шум издает здоровая собака в пятьдесят килограммов, а не худенький щенок.

Так что же ждет нового владельца? «Не стоит идеализировать, начало будет не из легких, поскольку Вунтс - это «продукт» свободного разведения», - написал Вальнер.

Вунтс привык свободно бегать, и, по словам сына семейства, раньше в его распоряжении было около 15 гектаров земли. По словам сына его владельца, Вунтс иногда мог быть настоящим наказанием, поскольку он в состоянии находиться сразу везде, а ко всему прочему, сам открывает двери.

Кроме того, Вунтс прыгает на людей и машины, как на своих, так и на чужих, а это означает запачканную одежду и поцарапанные машины. «Вот почему он зацепился за машину и чуть позже старик поехал на машине, не заметив его», - добавил Вальнер.