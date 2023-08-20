Фото ⟩ Редкое зрелище: в Ида-Вирумаа засняли необычную семью медведей

На фото с лесной камеры видно, как медведица со своими четырьмя медвежатами наслаждаются едой.

Медведица с четырьмя медвежатами в Ида-Вирумаа. Фото: Kuremäe jahtkonna rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts

Вечером 13 августа в Йыгевамаа на территории охотничьего общества Gustav перед лесной камерой оказалась медведица с тремя медвежатами. Фото смотрите ЗДЕСЬ.