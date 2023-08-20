Фото ⟩ Редкое зрелище: в Ида-Вирумаа засняли необычную семью медведей

11 августа лесная камера Куремяэского охотничьего общества засняла в Ида-Вирумаа большое семейство медведей, сообщило Эстонское общество охотников.
На фото с лесной камеры видно, как медведица со своими четырьмя медвежатами наслаждаются едой.
Вечером 13 августа в Йыгевамаа на территории охотничьего общества Gustav перед лесной камерой оказалась медведица с тремя медвежатами. Фото смотрите ЗДЕСЬ.
В среднем у молодой медведицы рождается один-два медвежонка, у медведицы постарше - два-три медвежонка, редко до пяти.