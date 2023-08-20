Вс, 20.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Барбос
Искать

Фото ⟩ Редкое зрелище: в Ида-Вирумаа засняли необычную семью медведей

Facebook Twitter
Comments
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

11 августа лесная камера Куремяэского охотничьего общества засняла в Ида-Вирумаа большое семейство медведей, сообщило Эстонское общество охотников.

На фото с лесной камеры видно, как медведица со своими четырьмя медвежатами наслаждаются едой.

Медведица с четырьмя медвежатами в Ида-Вирумаа. 
Медведица с четырьмя медвежатами в Ида-Вирумаа. Фото: Kuremäe jahtkonna rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts

Вечером 13 августа в Йыгевамаа на территории охотничьего общества Gustav перед лесной камерой оказалась медведица с тремя медвежатами. Фото смотрите ЗДЕСЬ.

В среднем у молодой медведицы рождается один-два медвежонка, у медведицы постарше - два-три медвежонка, редко до пяти.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх