Медведь забрел в детский сад: детей пришлось эвакуировать

В основном медведя видели возле детского сада Арду, поэтому детей эвакуировали в помещение. По словам очевидцев, это был крупный взрослый медведь.

Департамент окружающей среды проинформирован о ситуации. По имеющимся на данный момент данным, в тот же район медведь не возвращался.