Медведь забрел в детский сад: детей пришлось эвакуировать

БарбосМедведь забрел в детский сад: детей пришлось эвакуироватьrus.postimees.ee19 августа 2023, 10:41Facebook TwitterComments Медведь. Фото иллюстративное. Фото: ShutterstockВ понедельник, 14 августа, в Харьюмаа по поселку Арду разгуливал медведь, сообщило Эстонское общество охотников.В основном медведя видели возле детского сада Арду, поэтому детей эвакуировали в помещение. По словам очевидцев, это был крупный взрослый медведь.Департамент окружающей среды проинформирован о ситуации. По имеющимся на данный момент данным, в тот же район медведь не возвращался.Facebook TwitterComments Ключевые слова харьюмаамедведьдепартамент окружающей среды Pекомендуем