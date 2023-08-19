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Медведь забрел в детский сад: детей пришлось эвакуировать

rus.postimees.ee
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Медведь. Фото иллюстративное.
Медведь. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В понедельник, 14 августа, в Харьюмаа по поселку Арду разгуливал медведь, сообщило Эстонское общество охотников.

В основном медведя видели возле детского сада Арду, поэтому детей эвакуировали в помещение. По словам очевидцев, это был крупный взрослый медведь.

Департамент окружающей среды проинформирован о ситуации. По имеющимся на данный момент данным, в тот же район медведь не возвращался.

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