Фото ⟩ Вот это тяга к жизни: сбежавшая с бойни беременная корова вновь избежала смерти

Осенью 2021 года в Эстонский союз защиты животных поступили сообщения, что на острове Вормси живет стадо крупного рогатого скота, владелец которого не заботится о животных. По данным Союза защиты животных, какое-то время островитяне помогали животным оставаться в живых, они их кормили и поили, но многие также умерли.

В последние месяцы прошлого года владелец животных сам отправил часть скота на бойню. Среди них была беременная корова, которая решила сбежать. По словам регионального руководителя из Южной Эстонии Союза защиты животных Кристи Метс, с конца прошлого года корова бродила в радиусе десяти километров от мясокомбината Карьямыйза, но никто не ловил ее. Метс также заявила, что беременное животное вообще не следовало отправлять на бойню, но, видимо, беременность была на таком раннем сроке, что ее не заметили.

По словам ведущего специалиста Ляэнеского региона Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Райво Могильного, нет закона, регулирующего убой беременных животных. Единственное правило заключается в том, что животное, период беременности которого уже пройден на 90 процентов, не может транспортироваться. Могильный добавил, что это скорее этический вопрос к бойне и животноводу.

По данным Союза защиты животных, две недели назад в волости была замечена корова с двухмесячным теленком. Вместе животные смогли доставить немало хлопот во дворе хутора другого животновода. Владелица хутора обратилась за помощью в полицию, волость, PTA и Союз защиты животных. Последний поспешил на помощь, узнав, что животное хотят убить.

Теперь корова с теленком живут на хуторе Крууза. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

В то время животные принадлежали волости, поскольку корова была официально изъята из регистра. Поскольку у животного не было хозяина, задача волости состояла в том, чтобы найти корове нового хозяина. По словам Метс, некоторые хотели убить животное. В этот момент в игру вступил волостной старейшина Тори Лаури Луур, который решил спасти жизнь животного, и корова с теленком были переданы Союзу защиты животных. Для отлова использовали ружье со снотворным легкого действия, и животное само забралось в транспортное средство.