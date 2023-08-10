ФОТО ⟩ В Эстонии замечена очень редкая змея

Обычно ужи темно-серые, коричневые или даже черные.

Белые ужи уже попадались в Эстонии. Например, прошлым летом в волости Куусалу в Харьюмаа был замечен редкий уж-альбинос длиной около 80 см.

Пеэтер Пылдсам из Пярнуского минизоопарка тогда заверил портал Lemmik, что это очень редкое явление. «Крайне редко рождаются и еще реже выживают в дикой природе». Данный экземпляр был около 80 см в длину, так что у него было несколько лет успешной жизни. В остальном жизнь ужей-альбиносов ничем не отличается, разве что они более заметны для своих врагов.

Куусалу и полуостров Юминда находятся рядом, так может ли это быть тот же самый уж, который был замечен год назад? «Я не могу сказать, тот ли это самый уж, он выглядит немного меньше. Мне кажется, что он даже немного белее, чем прошлогодний. Может быть, молодые ужи-альбиносы белее?» - сказал автор снимка Каспар.

Альбинизм - это генетическая мутация в ДНК, при которой организм не вырабатывает меланин (пигмент), в результате чего кожа или чешуя становятся белыми, пишет reptarium.com.